ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

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15 ноября, 2021. Понедельник 11:05
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

Руководитель РД Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня создания Каспийской флотилии.

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии
Общество

В своем обращение лидер республики поздравил всех представителей военно-морской службы с их днем. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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