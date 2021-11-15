В своем обращение лидер республики поздравил всех представителей военно-морской службы с их днем. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 11:05
Руководитель РД Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня создания Каспийской флотилии.
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