Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана

В нем есть 8 холодильных камер, обеспечивающих необходимой температурой хранилище. Там уже находятся на хранении виноград, хурма и морковь. В период дефицита эти ягоды, фрукты и овощи будут поставляться на рынки республики из других субъектов страны.