ЗАМАНА - Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана

Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана

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15 ноября, 2021. Понедельник 10:24
Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана

В Карабудахкентском районе Дагестана появилось современное плодохранилище.

Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана
Общество

В нем есть 8 холодильных камер, обеспечивающих необходимой температурой хранилище. Там уже находятся на хранении виноград, хурма и морковь. В период дефицита эти ягоды, фрукты и овощи будут поставляться на рынки республики из других субъектов страны.

 

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