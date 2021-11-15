В нем есть 8 холодильных камер, обеспечивающих необходимой температурой хранилище. Там уже находятся на хранении виноград, хурма и морковь. В период дефицита эти ягоды, фрукты и овощи будут поставляться на рынки республики из других субъектов страны.
Современное плодохранилище появилось в Карабудахкентском районе Дагестана
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 10:24
В Карабудахкентском районе Дагестана появилось современное плодохранилище.
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