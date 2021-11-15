В Даргинском театре прошел информационный час для молодежи на тему борьбы с наркотиками

Накануне в стенах Даргинского театра им. О. Батырая прошел информационный час для молодежи на тему борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. Нашими зрителями стали учащиеся школ города, для которых была также подготовлена концертная программа.

Перед началом концерта в целях формирования у подростков антинаркотического мировоззрения и пропаганды здорового образа жизни главный администратор театра Мухтар Матаев провел беседу со школьниками, которые получили обширную информацию о проблеме и негативных последствиях злоупотребления наркотическими веществами.

«Наркомания – это пристрастие к употреблению наркотиков, болезненное влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь, психических и физических функций организма. По статистическим данным разных стран, общее количество людей, употребляющих запрещенные наркотики, составляет более 20% всего населения планеты. Ни для кого не секрет, что наркотики это яд. Независимо от принимаемого количества, они могут нанести непоправимый ущерб здоровью. Наркотики, благодаря своему действию на психику (чаще всего это обманчивое и временное состояние эйфории, бегство от проблем, повышение эмоционального тонуса) получили распространение по всему миру.

Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается в трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи и учителей, ведь наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям физического здоровья. Очень важно, чтобы молодые люди четко понимали, что не попасть в зависимость от наркотиков можно единственным способом – никогда не пробовать их», – отметил Мухтар Гаджимурадович.

Эта непростая, но информативно насыщенная беседа на очень важную тему органично «вплелась» в концертную программу в исполнении артистов театра в качестве примера того, что театр, как особый мир высоких моральных и нравственно-этических идеалов, в жизни и на сцене призван бороться с вредными привычками. Ведь правильную альтернативу курительным смесям и другим видам наркотиков можно найти в любимом деле, в кино и книгах, занятиях музыкой и творчеством, здоровом образе жизни, учебе или работе, занятиях физкультурой и спортом. Выбор только за вами!