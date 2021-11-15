ЗАМАНА - Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов

Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов

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15 ноября, 2021. Понедельник 09:38
Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов

Израиль с сегодняшнего дня, 15 ноября, открывает двери для иностранных граждан, вакцинированных российским препаратом против коронавируса «Спутником V», при соблюдении определенных условий. Об этом информирует РИА Новости.

Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов
Общество

Попасть в страну туристы смогут при условии, что они вакцинированы и не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по коронавирусу. Однако вакцинированные «Спутником V» люди должны будут пребывать в самоизоляции до получения результатов серологического теста.

 

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