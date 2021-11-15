Израиль открыл границы для привившихся «Спутником V» туристов

Израиль с сегодняшнего дня, 15 ноября, открывает двери для иностранных граждан, вакцинированных российским препаратом против коронавируса «Спутником V», при соблюдении определенных условий. Об этом информирует РИА Новости.

Попасть в страну туристы смогут при условии, что они вакцинированы и не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по коронавирусу. Однако вакцинированные «Спутником V» люди должны будут пребывать в самоизоляции до получения результатов серологического теста.