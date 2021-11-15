Частный инвестор ООО «Алияк» собирается осуществить там реконструкцию. Уже началась подготовка технического задания. На данные работы инвестором выделен миллиард рублей.
Далее Главе Дагестана были продемонстрированы еще 7 проектов комплексного развития муниципалитета.
Например, вместе с благотворительным фондом «Иман» запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шихикент, сельского клуба и детского сада в селе Буткент, а также дороги в селе Орта-Стал.
Был обсужден проект «Умной фермы». Компания будет полностью роботизирована и способна обеспечить качественными молочными продуктами не только свой район, но и остальные.
Обсудили и план по развитию Сулейман-Стальского района совместно с организацией ATLAS при помощи Благотворительного фонда «Умуд» и руководства Сулейман-Стальского района. Уже создан мастер-план населенных пунктов Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал и Орта-Стал.
Главная задача — социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского муниципалитета.
Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 01:05
В субботу, 13 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом приехал в Сулейман-Стальский район. Меликов осмотрел санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар» в районе населенного пункта Орта-Стал, который известен своими минеральными источниками.
Частный инвестор ООО «Алияк» собирается осуществить там реконструкцию. Уже началась подготовка технического задания. На данные работы инвестором выделен миллиард рублей.
Далее Главе Дагестана были продемонстрированы еще 7 проектов комплексного развития муниципалитета.
Например, вместе с благотворительным фондом «Иман» запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шихикент, сельского клуба и детского сада в селе Буткент, а также дороги в селе Орта-Стал.
Был обсужден проект «Умной фермы». Компания будет полностью роботизирована и способна обеспечить качественными молочными продуктами не только свой район, но и остальные.
Обсудили и план по развитию Сулейман-Стальского района совместно с организацией ATLAS при помощи Благотворительного фонда «Умуд» и руководства Сулейман-Стальского района. Уже создан мастер-план населенных пунктов Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал и Орта-Стал.
Главная задача — социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского муниципалитета.
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