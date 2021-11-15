ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район

Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район

Автор
15 ноября, 2021. Понедельник 01:05
Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район

В субботу, 13 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом приехал в Сулейман-Стальский район. Меликов осмотрел санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар» в районе населенного пункта Орта-Стал, который известен своими минеральными источниками.

Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район
Общество

Частный инвестор ООО «Алияк» собирается осуществить там реконструкцию. Уже началась подготовка технического задания. На данные работы инвестором выделен миллиард рублей. Далее Главе Дагестана были продемонстрированы еще 7 проектов комплексного развития муниципалитета. Например, вместе с благотворительным фондом «Иман» запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шихикент, сельского клуба и детского сада в селе Буткент, а также дороги в селе Орта-Стал. Был обсужден проект «Умной фермы». Компания будет полностью роботизирована и способна обеспечить качественными молочными продуктами не только свой район, но и остальные.  Обсудили и план по развитию Сулейман-Стальского района совместно с организацией ATLAS при помощи Благотворительного фонда «Умуд» и руководства Сулейман-Стальского района. Уже создан мастер-план населенных пунктов Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал и Орта-Стал. Главная задача — социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского муниципалитета.

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top