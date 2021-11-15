Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Сулейман-Стальский район

Частный инвестор ООО «Алияк» собирается осуществить там реконструкцию. Уже началась подготовка технического задания. На данные работы инвестором выделен миллиард рублей. Далее Главе Дагестана были продемонстрированы еще 7 проектов комплексного развития муниципалитета. Например, вместе с благотворительным фондом «Иман» запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шихикент, сельского клуба и детского сада в селе Буткент, а также дороги в селе Орта-Стал. Был обсужден проект «Умной фермы». Компания будет полностью роботизирована и способна обеспечить качественными молочными продуктами не только свой район, но и остальные. Обсудили и план по развитию Сулейман-Стальского района совместно с организацией ATLAS при помощи Благотворительного фонда «Умуд» и руководства Сулейман-Стальского района. Уже создан мастер-план населенных пунктов Касумкент, Куркент, Ашага-Стал, Юхари-Стал и Орта-Стал. Главная задача — социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского муниципалитета.

