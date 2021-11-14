ЗАМАНА - Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

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14 ноября, 2021. Воскресенье 21:06
Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

Глава проектов ATLAS Дарья Коваленко выступила с Видением мастер-плана в рамках образовательного проекта Всероссийского конкурса проектов в области урбанистики и развития территорий.

Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве
Общество

Выступление прошло на финальном модуле в Москве в формате мастер-класса для студентов и молодых специалистов из разных субъектов страны. На примере мастер-плана 5 населенных пунктов Сулейман-Стальского района, Дарья отметила важность комплексного анализа территории, понимание идентичности места и вовлечения граждан в работу над мастер-планом.

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