Глава проектов ATLAS Дарья Коваленко выступила с Видением мастер-плана в рамках образовательного проекта Всероссийского конкурса проектов в области урбанистики и развития территорий.

Выступление прошло на финальном модуле в Москве в формате мастер-класса для студентов и молодых специалистов из разных субъектов страны. На примере мастер-плана 5 населенных пунктов Сулейман-Стальского района, Дарья отметила важность комплексного анализа территории, понимание идентичности места и вовлечения граждан в работу над мастер-планом.