Выступление прошло на финальном модуле в Москве в формате мастер-класса для студентов и молодых специалистов из разных субъектов страны. На примере мастер-плана 5 населенных пунктов Сулейман-Стальского района, Дарья отметила важность комплексного анализа территории, понимание идентичности места и вовлечения граждан в работу над мастер-планом.
Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2021. Воскресенье 21:06
Глава проектов ATLAS Дарья Коваленко выступила с Видением мастер-плана в рамках образовательного проекта Всероссийского конкурса проектов в области урбанистики и развития территорий.
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