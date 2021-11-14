Начиная собрания, Шарип Шарипов заметил, что одной из главных тем аграрной повестки республики является вопрос технической и технологической модернизации. Обеспеченность по отдельным видам техники недостаточна, особенно это заметно по таким позициям как машины для внесения удобрений, химической защиты растений, а также обработки почвы.
В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2021. Воскресенье 21:01
В пятницу, 12 ноября, под руководством первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова прошло совещание совета директоров АО «Дагагролизинг». Были обсуждены различные темы работы организации, в том числе процесс поставок сельскохозяйственной техники для нужд АПК республики.
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