В пятницу, 12 ноября, под руководством первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова прошло совещание совета директоров АО «Дагагролизинг». Были обсуждены различные темы работы организации, в том числе процесс поставок сельскохозяйственной техники для нужд АПК республики.

Начиная собрания, Шарип Шарипов заметил, что одной из главных тем аграрной повестки республики является вопрос технической и технологической модернизации. Обеспеченность по отдельным видам техники недостаточна, особенно это заметно по таким позициям как машины для внесения удобрений, химической защиты растений, а также обработки почвы.