ЗАМАНА - В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники

В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники

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14 ноября, 2021. Воскресенье 21:01
В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники

В пятницу, 12 ноября, под руководством первого заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова прошло совещание совета директоров АО «Дагагролизинг». Были обсуждены различные темы работы организации, в том числе процесс поставок сельскохозяйственной техники для нужд АПК республики.

В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники
Общество

Начиная собрания, Шарип Шарипов заметил, что одной из главных тем аграрной повестки республики является вопрос технической и технологической модернизации. Обеспеченность по отдельным видам техники недостаточна, особенно это заметно по таким позициям как машины для внесения удобрений, химической защиты растений, а также обработки почвы.

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