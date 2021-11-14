Как сообщают, в общем на конкурс поступило 2 500 заявок почти со всех регионов страны, из которых в список социально значимых попали только 39, а в финал смогли пройти только 3 проекта, в том числе «Здоровое село» Загира Агамова.
Проект дагестанского врача «Здоровое село» победил в конкурсе Общественной палаты РФ
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2021. Воскресенье 20:57
В конкурсе проектов «Мой проект – моей стране!», который был проведен Общественной палатой России, в категории «Медицина и здравоохранение» финалистом стал создатель проекта «Здоровое село» – врач-уролог Загир Агамов из Дагестана, на данный момент работающий в московской городской поликлинике № 115.
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