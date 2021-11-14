Проект дагестанского врача «Здоровое село» победил в конкурсе Общественной палаты РФ

В конкурсе проектов «Мой проект – моей стране!», который был проведен Общественной палатой России, в категории «Медицина и здравоохранение» финалистом стал создатель проекта «Здоровое село» – врач-уролог Загир Агамов из Дагестана, на данный момент работающий в московской городской поликлинике № 115.

Как сообщают, в общем на конкурс поступило 2 500 заявок почти со всех регионов страны, из которых в список социально значимых попали только 39, а в финал смогли пройти только 3 проекта, в том числе «Здоровое село» Загира Агамова.