В пятницу, 12 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в России Поладом Бюльбюль оглы приехали с визитом в Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей, в которой прошла встреча с ее художественным руководителем и директором, народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым.

Полад Бюльбюль оглы от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву «Почетный диплом Президента Азербайджана» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и РФ. В прошлом композитор также был награждён орденом «Достлуг» («Дружба») за успешную работу по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в сфере музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.