Полад Бюльбюль оглы от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву «Почетный диплом Президента Азербайджана» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и РФ. В прошлом композитор также был награждён орденом «Достлуг» («Дружба») за успешную работу по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в сфере музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.
Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2021. Воскресенье 01:40
В пятницу, 12 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в России Поладом Бюльбюль оглы приехали с визитом в Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей, в которой прошла встреча с ее художественным руководителем и директором, народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым.
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