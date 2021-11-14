ЗАМАНА - Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову

Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову

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14 ноября, 2021. Воскресенье 01:40
Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову

В пятницу, 12 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в России Поладом Бюльбюль оглы приехали с визитом в Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей, в которой прошла встреча с ее художественным руководителем и директором, народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым.

Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову
Общество

Полад Бюльбюль оглы от имени главы Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву «Почетный диплом Президента Азербайджана» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и РФ. В прошлом композитор также был награждён орденом «Достлуг» («Дружба») за успешную работу по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в сфере музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

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