В мероприятии участвовали лидер Дагестана Сергей Меликов, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ, генерал-полковник Николай Юрьев, генерал армии Владимир Исаков.
Мемориал защитникам Отчества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести в Великой Отечественной войне открыли в Каспийске
- Автор Мадина
- 14 ноября, 2021. Воскресенье 01:35
В пятницу, 12 ноября, в Каспийске провели церемонию открытия Мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Второй мировой войны 1941-1945 гг. в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».
Открытие мемориала в Каспийске стало возможным благодаря предложениям ветеранов Великой Отечественной войны, а также главы ФСБ России, генерала армии Александра Бортникова и Главы Дагестана Сергея Меликова. Подробнее можно прочитать тут.
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