ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

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13 ноября, 2021. Суббота 00:48
В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

Вчера, 12 октября, под руководством врио заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло рабочее собрание на тему организации работы поставщиков информации в Государственную информационную систему ЖКХ.

В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ
Общество

На заседании присутствовали глава Государственной жилищной инспекции Дагестана Сергей Касьянов, врио руководителя министерства энергетики и ЖКХ региона Ризван Мурадов и лидеры администраций муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Начиная собрание, Манвел Мажонц отметил, что показатели региона по размещению сведений в ГИС ЖКХ невысокие. Подробнее можно прочитать тут.

 

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