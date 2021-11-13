На заседании присутствовали глава Государственной жилищной инспекции Дагестана Сергей Касьянов, врио руководителя министерства энергетики и ЖКХ региона Ризван Мурадов и лидеры администраций муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.
В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2021. Суббота 00:48
Вчера, 12 октября, под руководством врио заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло рабочее собрание на тему организации работы поставщиков информации в Государственную информационную систему ЖКХ.
Начиная собрание, Манвел Мажонц отметил, что показатели региона по размещению сведений в ГИС ЖКХ невысокие. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
- В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ
- Дагестанский школьник победил в международном конкурсе по искусственному интеллекту
- Занятия по основам кибербезопасности провели для педагогов школ Дагестана
- Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе