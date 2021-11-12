Занятия по основам кибербезопасности провели для педагогов школ Дагестана

В Дагестанском институте развития образования в рамках проекта «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС» проходят занятия по правилам кибербезопасности для учителей и директоров школ региона, информирует РИА "Дагестан".

Как информируют в пресс-службе ДИРО, курс занятий «Асоциальные проявления и их профилактика» создан экспертами Академии Минпросвещения РФ с привлечением профильных ведомств и специалистов. Планируется, что обучение пройдут более 500 человек. В рамках курса учителям расскажут о методах профилактики интернет-агрессии, кибербуллинга, зависимости от онлайн-игр и других угроз, с которыми в современности так часто сталкиваются дети со всей планеты.