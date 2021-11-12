Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане

В Дагестане при поддержке Российского географического сообщества пройдет Географический диктант. В текущем году мероприятие будет идти в онлайн и оффлайн режимах.

В Махачкале создано несколько площадок для проведения Географической карты 2021 года, основной станет музей "Россия моя история". В диктанте будут 40 вопросов, разделенных на 2 части. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов: «географическая лицензия», основанная на известных фактах из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применения образного мышления и логики. Их организаторы проведут разные конкурсы и викторины по множеству направлений Географической карты, победители которых получат специальные призы. Подробнее можно прочитать тут.