ЗАМАНА - Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане

Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане

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12 ноября, 2021. Пятница 15:49
Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане

В Дагестане при поддержке Российского географического сообщества пройдет Географический диктант. В текущем году мероприятие будет идти в онлайн и оффлайн режимах.

Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане
Общество

В Махачкале создано несколько площадок для проведения Географической карты 2021 года, основной станет музей "Россия моя история". В диктанте будут 40 вопросов, разделенных на 2 части. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов: «географическая лицензия», основанная на известных фактах из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применения образного мышления и логики. Их организаторы проведут разные конкурсы и викторины по множеству направлений Географической карты, победители которых получат специальные призы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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