По словам Пескова, по данному законопроекту ожидается серьезная работа в парламенте с участием соответствующих экспертов.
Песков прокомментировал идею введения QR-кодов на транспорте
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 14:49
QR-коды в транспорте практикуют по всему миру и признают безальтернативной мерой в условиях коронавирусной эпидемии. Так их введение описал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
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