Форум будет идти в офлайн и онлайн режимах. В формате онлайн образовательные лекции и мастер-классы будут демонстрироваться платформой Zoom. В рамках деятельности мероприятия пройдут различные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по таким главным темам: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность». Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане пройдет Всероссийский форум «Формула согласия»
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 14:28
С 17 по 19 ноября на площадке научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодого поколения «Формула согласия».
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