В Дагестане пройдет Всероссийский форум «Формула согласия»

С 17 по 19 ноября на площадке научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всероссийский форум по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодого поколения «Формула согласия».

Форум будет идти в офлайн и онлайн режимах. В формате онлайн образовательные лекции и мастер-классы будут демонстрироваться платформой Zoom. В рамках деятельности мероприятия пройдут различные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по таким главным темам: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность». Подробнее можно прочитать тут.