ЗАМАНА - Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

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12 ноября, 2021. Пятница 13:44
Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

Сегодня, 12 ноября, в Каспийске прошло открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»
Общество

В торжественной церемонии поучаствовали и глава Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности России генерал-полковник Николай Юрьев. Обращаясь к участникам мероприятия, генерал-полковник вспомнил заслуги жителей Дагестана в годы Второй мировой войны.

Подробный текст обращения можно прочитать тут.

 

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