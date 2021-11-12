В торжественной церемонии поучаствовали и глава Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности России генерал-полковник Николай Юрьев. Обращаясь к участникам мероприятия, генерал-полковник вспомнил заслуги жителей Дагестана в годы Второй мировой войны.
Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 13:44
Сегодня, 12 ноября, в Каспийске прошло открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.
Подробный текст обращения можно прочитать тут.
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