Сергей Меликов встретился с представителями общероссийской организации «Офицеры России»

Лидер Дагестана Сергей Меликов провел встречу с представителями Общероссийской общественной организации «Офицеры России», на которой были обсуждены темы проведения общих проектов для популяризации нравственно-патриотического воспитания молодого поколения. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

На встрече были Герои РФ Сергей Липовой, Павел Шевченко, Дибиргаджи Магомедов.

Председатель президиума «Офицеры России» Сергей Липовой подчеркнул настоящую заинтересованность органов власти Дагестана в части патриотического воспитания. Так, прямо за эту неделю в республике прошло мероприятие на патриотическую тему: мемориальная акция «Память сердца», в которой участвовали и дети. Также скоро пройдет открытие Мемориала защитникам Отечества, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Второй мировой войны.