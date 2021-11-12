ЗАМАНА - Строительство резервной ЛЭП обсудили в Минэнерго Дагестана

Строительство резервной ЛЭП обсудили в Минэнерго Дагестана

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12 ноября, 2021. Пятница 10:19
Строительство резервной ЛЭП обсудили в Минэнерго Дагестана

Накануне под руководством заместителя главы министерства энергетики и ЖКХ Дагестана Магомеда Алибекова прошло собрание на тему прокладки резервной линии электропередачи к котельной «БПК», находящейся в Махачкале, информирует пресс-служба Минэнерго республики. 

Строительство резервной ЛЭП обсудили в Минэнерго Дагестана
Общество

В совещании поучаствовали сотрудники ресурсоснабжающих компаний и Управления ЖКХ администрации Махачкалы.  Начиная собрание, Магомед Алибеков заметил, что резервная линия электроснабжения нужна для постоянной работы котельной, в случае отключения главной линии электроснабжения, так как она обеспечивает теплом и горячей водой 52 многоэтажных дома и 5 социально значимых объектов.  В пресс-службе информируют, что по результату собрания заместитель главы министерства дал поручения в оперативные сроки осуществить необходимые мероприятия для подключения резервной линии электроснабжения.

 

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