Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий

Пенсионный фонд граждан предупреждает о задержках с выплатой пенсий. Они могут случиться, если при оформлении пенсии будет собран неполный пакет документов, информирует Ura.ru.

В фонде отметили, что для получения пенсии без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, которые подтверждают его пенсионные права. Далее будет осуществлена предварительная оценка всех предоставленных документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав, рассказали в пенсионном фонде.