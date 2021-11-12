В фонде отметили, что для получения пенсии без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, которые подтверждают его пенсионные права. Далее будет осуществлена предварительная оценка всех предоставленных документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав, рассказали в пенсионном фонде.
Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 09:46
Пенсионный фонд граждан предупреждает о задержках с выплатой пенсий. Они могут случиться, если при оформлении пенсии будет собран неполный пакет документов, информирует Ura.ru.
Последнее от Мадина
- В России открыли первый супермаркет мусора
- Строительство резервной ЛЭП обсудили в Минэнерго Дагестана
- В Миннаце РД прошла встреча с председателем президиума Общероссийской организации «Офицеры России»
- Более 15 образовательных площадок для бизнесменов сферы туризма подготовил форум «Open Dagestan 2021»
- Ролик о производстве мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» слили в интернет