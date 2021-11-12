ЗАМАНА - Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий

Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий

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12 ноября, 2021. Пятница 09:46
Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий

Пенсионный фонд граждан предупреждает о задержках с выплатой пенсий. Они могут случиться, если при оформлении пенсии будет собран неполный пакет документов, информирует Ura.ru.

Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий
Общество

В фонде отметили, что для получения пенсии без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, которые подтверждают его пенсионные права. Далее будет осуществлена предварительная оценка всех предоставленных документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав, рассказали в пенсионном фонде.

 

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