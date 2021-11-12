В Миннаце РД прошла встреча с председателем президиума Общероссийской организации «Офицеры России»

На встрече были обсуждены темы совместной работы органов государственной власти региона с общественными организациями в рамках деятельности, которая направлена на нравственно-патриотическое воспитание юного поколения и борьбу с проявлениями экстремистских идей; а также возможности проведения Миннац республики и ОО «Офицеры России» общих проектов с целью популяризации среди граждан интереса к родной истории.