В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма

В Республике Дагестан в следующем году откроется колледж для подготовки сотрудников в области туризма, информирует ТАСС, ссылаясь на врио руководителя Минтурзма региона Эмина Мерданова.

«Мы выступили с предложением, получили поддержку лидера Дагестана и сейчас ведем работу по созданию профильного колледжа при министерстве. В нем будут обучать по специальностям, которые связана со всеми главными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами, студенты будут получать среднее специальное образование», — рассказал Мерданов.