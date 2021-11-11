ЗАМАНА - В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма

В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма

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11 ноября, 2021. Четверг 16:37
В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма

В Республике Дагестан в следующем году откроется колледж для подготовки сотрудников в области туризма, информирует ТАСС, ссылаясь на врио руководителя Минтурзма региона Эмина Мерданова.

В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма
Общество

«Мы выступили с предложением, получили поддержку лидера Дагестана и сейчас ведем работу по созданию профильного колледжа при министерстве. В нем будут обучать по специальностям, которые связана со всеми главными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами, студенты будут получать среднее специальное образование», — рассказал Мерданов.

 

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