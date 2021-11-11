Конференция по защите исторической памяти о Великой Отечественной войне прошла в Махачкале

Конференция «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и перспективы» прошла в «Доме дружбы». Мероприятие было инициировано Министерством по национальной политике и делам религии региона, информирует РИА "Дагестан".

Главными темами конференции стали следующие: сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, фальсификация истории, современные тренды в профессиональной работе учителей истории и обществознания, роль страны и общества в процессе сохранения передачи и трансформации исторической памяти.

Начиная мероприятие, глава министерства по нацполитике и делам религии региона Энрик Муслимов заметил, что тенденции создания исторической памяти в современных условиях – одно из тех направлений, которому необходимо придавать значение, оно формирует патриотическое воспитание юного поколения. Подробнее можно прочитать тут.