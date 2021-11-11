После обращения в ЦУР Дагестана в Махачкале отремонтировали крышу дома

Специалисты ЦУР РД выявили жалобу жителей Махачкалы о протечке крыши многоквартирного дома. Множество семей дома №21 на проспекте Имама Шамиля жили в затопленных после дождя помещениях.

Стоит напомнить, что в указанном здании летом 2021 года случился пожар. Как сообщили жители, пребывать и жить в таких условиях невозможно и опасно. Граждане обращались в разные инстанции, но их просьбы игнорировались.

Когда сотрудники ЦУР Дагестана зафиксировали обращение в системе «Инцидент Менеджмент», оно было направлено Муниципальному центру управления (МЦУ) Махачкалы. А далее работники МЦУ довели сведения о проблеме до руководителя города Салмана Дадаева – и демонтажные работы начались сразу же.