ЗАМАНА - Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте

Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте

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11 ноября, 2021. Четверг 14:51
Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте

В общественном транспорте Республики Татарстан будут предъявлять при входе QR-коды о вакцинации от коронавируса. Это первый субъект страны, который ввел данную меру, информирует оперативный штаб.

Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте
Общество

Такое решение было введено по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. QR-коды необходимы во всем внутриреспубликанском транспорте, их проверкой будет заниматься перевозчик.  Граждане смогут показать QR-код, полученный на сайте госуслуг, при полной вакцинации или перенесенном коронавирусе.

 

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