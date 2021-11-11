Первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте

В общественном транспорте Республики Татарстан будут предъявлять при входе QR-коды о вакцинации от коронавируса. Это первый субъект страны, который ввел данную меру, информирует оперативный штаб.

Такое решение было введено по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. QR-коды необходимы во всем внутриреспубликанском транспорте, их проверкой будет заниматься перевозчик. Граждане смогут показать QR-код, полученный на сайте госуслуг, при полной вакцинации или перенесенном коронавирусе.