Как он сообщил, общественный иммунный порог не является константой. За счет повторной прививки он должен непрерывно поддерживаться на должном уровне. Он добавил, что сейчас заметны скачки заболеваемости в некоторых странах Европы.
Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 13:19
Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после завершения эпидемии, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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