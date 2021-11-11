Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии

Как он сообщил, общественный иммунный порог не является константой. За счет повторной прививки он должен непрерывно поддерживаться на должном уровне. Он добавил, что сейчас заметны скачки заболеваемости в некоторых странах Европы.