ЗАМАНА - Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии

Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии

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11 ноября, 2021. Четверг 13:19
Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после завершения эпидемии, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии
Общество

Как он сообщил, общественный иммунный порог не является константой. За счет повторной прививки он должен непрерывно поддерживаться на должном уровне. Он добавил, что сейчас заметны скачки заболеваемости в некоторых странах Европы.

 

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