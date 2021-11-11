ЗАМАНА - Махачкала вошла в топ-3 кулинарных столиц России

Махачкала вошла в топ-3 кулинарных столиц России

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11 ноября, 2021. Четверг 13:12
Махачкала вошла в топ-3 кулинарных столиц России

По итогам исследования компании SWiP, Махачкала разместилась на втором месте в рейтинге столиц общественного питания. Первое место занимает город Сочи, а третье – Калининград, информирует РИА "Дагестан".

Махачкала вошла в топ-3 кулинарных столиц России
Общество

Одним из главных показателей рейтинга является число ресторанов и кафе на тысячу жителей. Для Махачкалы этот показатель составил 3,8 заведения.  Авторы исследования объясняют второе место Махачкалы в рейтинге местными традициями и популярностью питания в кафе и ресторанах. Кроме того, здесь мало представлена зарубежная кухня: всего несколько десятков азиатских кафе и пиццерий, что 2–4 раза меньше, чем в городах с аналогичным количеством людей. 

 

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