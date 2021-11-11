ДГТУ и РАНХиГС при Президенте России заключили Меморандум о сотрудничестве

Автор Мадина

Новый уровень в развитии сотрудничества наметили в процессе заключения Меморандума о совместной работе в области образования, научно-исследовательской и иной деятельности между ДГТУ и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, информирует РИА "Дагестан".