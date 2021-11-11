ЗАМАНА - ДГТУ и РАНХиГС при Президенте России заключили Меморандум о сотрудничестве

ДГТУ и РАНХиГС при Президенте России заключили Меморандум о сотрудничестве

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11 ноября, 2021. Четверг 11:55
ДГТУ и РАНХиГС при Президенте России заключили Меморандум о сотрудничестве

Новый уровень в развитии сотрудничества наметили в процессе заключения Меморандума о совместной работе в области образования, научно-исследовательской и иной деятельности между ДГТУ и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, информирует РИА "Дагестан".

ДГТУ и РАНХиГС при Президенте России заключили Меморандум о сотрудничестве
Общество

Подписывая договор, обе стороны, в лице главы ДГТУ Нурмагомеда Суракатова и проректора РАНХиГС Максима Назарова, заметили, что такое партнерство позволит оказывать взаимную консультационную помощь, проводить обмен информацией, расширит возможности участия университетов в научно-образовательных, инновационных проектах и других видах совместной работы.

 

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