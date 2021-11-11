В Дагестане прошло заседание на тему развития спорта в муниципальных образованиях

Как сообщает пресс-служба Сергея Меликова, в рамках собрания были обсуждены темы состояния и развития футбола, а также процесс исполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районах и городах. Также был обсужден вопрос организации проведения школьной футбольной лиги среди учеников общеобразовательных учреждений.

Как заметил руководитель Дагестана, начиная собрание, десятки спортсменов республики прославили Россию на мировой арене, а множество тренеров-корифеев своего дела золотыми буквами вписали свои имена в спортивную историю.