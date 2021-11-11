В церемонии открытия мемориала участвовали руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и другие представители муниципалитета. В своей речи Амиралиев отметил, что память о Герое навсегда останется в людях и добавил, что руководство района поддерживает и будет поддерживать семью и близких Абдулмалика Магомедова.
В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 08:14
В населенном пункте Губден Карабудахкентского района, в доме, где проживал Абдулмалик Магомедов, разместили мемориальную доску, посвященную Герою РФ.