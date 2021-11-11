В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску

В церемонии открытия мемориала участвовали руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и другие представители муниципалитета. В своей речи Амиралиев отметил, что память о Герое навсегда останется в людях и добавил, что руководство района поддерживает и будет поддерживать семью и близких Абдулмалика Магомедова.