ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску

В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску

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11 ноября, 2021. Четверг 08:14
В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску

В населенном пункте Губден Карабудахкентского района, в доме, где проживал Абдулмалик Магомедов, разместили мемориальную доску, посвященную Герою РФ.

В Карабудахкентском районе Герою России установили мемориальную доску
Общество

В церемонии открытия мемориала участвовали руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и другие представители муниципалитета. В своей речи Амиралиев отметил, что память о Герое навсегда останется в людях и добавил, что руководство района поддерживает и будет поддерживать семью и близких Абдулмалика Магомедова.

 

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