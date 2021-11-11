ЗАМАНА - В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР

В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР

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11 ноября, 2021. Четверг 08:10
В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР

В Республике Дагестан появятся 2 новых резидента ТОСЭР. Проект предложен организацией ООО «Хазар». Как сообщил ее представитель Шамиль Кадилобагандов, в населенном пункте Дагестанские Огни появится компания по производству концентрированных соков, пюре и нектаров.

В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР
Общество

На исполнение проекта, следуя бизнес-плану, планируется направить 2,4 миллиарда рублей. Будет создано 103 новых рабочих места. Проект будет выполняться на площадке ТОСЭР «Дагестанские огни».

 

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