Меликов поручил аудиторам Счетной палаты республики провести проверку освоения денежных средств по этому проекту до конца месяца. Глава высказался по этому поводу, отметив неудовлетворительное качество проведения работ.
Сергей Меликов поручил проверить освоение денег при ремонте улицы Коркмасова
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 01:46
Лидер Дагестана заметил, что после проведенной правительственной проверки было выявлено, что подрядчики не успевают в оговоренные сроки завершить первый этап до 15 декабря.
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