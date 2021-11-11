ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил проверить освоение денег при ремонте улицы Коркмасова

Сергей Меликов поручил проверить освоение денег при ремонте улицы Коркмасова

Автор
11 ноября, 2021. Четверг 01:46
Сергей Меликов поручил проверить освоение денег при ремонте улицы Коркмасова

Лидер Дагестана заметил, что после проведенной правительственной проверки было выявлено, что подрядчики не успевают в оговоренные сроки завершить первый этап до 15 декабря.

Сергей Меликов поручил проверить освоение денег при ремонте улицы Коркмасова
Общество

Меликов поручил аудиторам Счетной палаты республики провести проверку освоения денежных средств по этому проекту до конца месяца. Глава высказался по этому поводу, отметив неудовлетворительное качество проведения работ.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top