ЗАМАНА - Наталия Орейро получила российский паспорт

Наталия Орейро получила российский паспорт

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10 ноября, 2021. Среда 17:05
Наталия Орейро получила российский паспорт

Популярной актрисе и певице Наталии Орейро вручили российский паспорт. Церемония проходила в посольстве России, информирует РИА "Новости".

В здании российской дипмиссии паспорт певице вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу, после чего поблагодарила всех на русском языке.


Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/10112021/191368?utm_source=CopyBuf

 

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