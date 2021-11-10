В здании российской дипмиссии паспорт певице вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу, после чего поблагодарила всех на русском языке.
Популярной актрисе и певице Наталии Орейро вручили российский паспорт. Церемония проходила в посольстве России, информирует РИА "Новости".
В здании российской дипмиссии паспорт певице вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу, после чего поблагодарила всех на русском языке.
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