ЗАМАНА - Глава Дагестана принял участие в мероприятиях по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Глава Дагестана принял участие в мероприятиях по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

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10 ноября, 2021. Среда 16:31
Глава Дагестана принял участие в мероприятиях по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Сегодня, 10 ноября, перед зданием МВД Дагестана прошла торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, информирует РИА "Дагестан".

Глава Дагестана принял участие в мероприятиях по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
Общество

В мероприятии участвовали руководитель РД Сергей Меликов, глава министерства внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, сотрудники и ветераны МВД, а также лидеры структурных подразделений и ведомств. Церемония началась с возложения цветов к мемориалу коллег, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей. После мероприятия участники торжественной церемонии перешли в здание МВД, в котором отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и награды.

 

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