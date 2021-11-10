В мероприятии участвовали руководитель РД Сергей Меликов, глава министерства внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, сотрудники и ветераны МВД, а также лидеры структурных подразделений и ведомств. Церемония началась с возложения цветов к мемориалу коллег, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей. После мероприятия участники торжественной церемонии перешли в здание МВД, в котором отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и награды.
Глава Дагестана принял участие в мероприятиях по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 16:31
Сегодня, 10 ноября, перед зданием МВД Дагестана прошла торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, информирует РИА "Дагестан".
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