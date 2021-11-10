Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного

По полученной информации, на месте старого будет размещен временный мост. Постоянный мост будет возведен в следующем году. В данный момент идет оценка территории для определения места будущего моста. Движение автомобилей на время работ будет остановлено.