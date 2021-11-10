ЗАМАНА - Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного

Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного

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10 ноября, 2021. Среда 16:28
Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного

Мост между микрорайонами Анжи и Пальмира заменят из-за их аварийного состояния, рассказал глава Управления ЖКХ Махачкалы Шамиль Магомедов.

Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного
Общество

По полученной информации, на месте старого будет размещен временный мост. Постоянный мост будет возведен в следующем году.  В данный момент идет оценка территории для определения места будущего моста. Движение автомобилей на время работ будет остановлено.

 

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