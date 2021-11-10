По полученной информации, на месте старого будет размещен временный мост. Постоянный мост будет возведен в следующем году. В данный момент идет оценка территории для определения места будущего моста. Движение автомобилей на время работ будет остановлено.
Между микрорайонами Пальмира и Анжи в Махачкале установят временный мост вместо аварийного
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 16:28
Мост между микрорайонами Анжи и Пальмира заменят из-за их аварийного состояния, рассказал глава Управления ЖКХ Махачкалы Шамиль Магомедов.
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