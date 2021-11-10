ЗАМАНА - В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Автор
10 ноября, 2021. Среда 14:21
В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 10 ноября, в регионе по районам моря объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра, информирует МЧС.

В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Общество

«По сведениям Росгидромета, в ближайшие 3-6 часов 10 ноября текущего года по районам моря ожидается усиление северного, северно-западного ветра до 18-23 метров в секунду, с последующим усилением до 23 метров в секунду. Высота волн 3,0-3,5 метра», – сообщается в тексте. В связи с этим МЧС Дагестана рекомендуют гражданам оставаться дома.

 

Прочитано 65 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top