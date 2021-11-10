«По сведениям Росгидромета, в ближайшие 3-6 часов 10 ноября текущего года по районам моря ожидается усиление северного, северно-западного ветра до 18-23 метров в секунду, с последующим усилением до 23 метров в секунду. Высота волн 3,0-3,5 метра», – сообщается в тексте. В связи с этим МЧС Дагестана рекомендуют гражданам оставаться дома.
В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 14:21
Сегодня, 10 ноября, в регионе по районам моря объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра, информирует МЧС.
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