В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

«По сведениям Росгидромета, в ближайшие 3-6 часов 10 ноября текущего года по районам моря ожидается усиление северного, северно-западного ветра до 18-23 метров в секунду, с последующим усилением до 23 метров в секунду. Высота волн 3,0-3,5 метра», – сообщается в тексте. В связи с этим МЧС Дагестана рекомендуют гражданам оставаться дома.