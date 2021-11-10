Стоит напомнить, что россияне могут пройти перепись удобным для них способом: в одном из переписных участков, в МФЦ, через сайт Госуслуги или же дождаться переписчика на дому.
Перепись будет идти до 14 ноября.
В Каякентском районе активно идет Всероссийская перепись населения: участие в ней приняли 95% жителей.
Стоит напомнить, что россияне могут пройти перепись удобным для них способом: в одном из переписных участков, в МФЦ, через сайт Госуслуги или же дождаться переписчика на дому.
Перепись будет идти до 14 ноября.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..