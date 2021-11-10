В Каякентском районе активно проходит перепись населения

Стоит напомнить, что россияне могут пройти перепись удобным для них способом: в одном из переписных участков, в МФЦ, через сайт Госуслуги или же дождаться переписчика на дому.

Перепись будет идти до 14 ноября.