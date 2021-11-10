ЗАМАНА - В Каякентском районе активно проходит перепись населения

В Каякентском районе активно проходит перепись населения

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10 ноября, 2021. Среда 11:57
В Каякентском районе активно проходит перепись населения

В Каякентском районе активно идет Всероссийская перепись населения: участие в ней приняли 95% жителей.

В Каякентском районе активно проходит перепись населения
Общество

Стоит напомнить, что россияне могут пройти перепись удобным для них способом: в одном из переписных участков, в МФЦ, через сайт Госуслуги или же дождаться переписчика на дому.

Перепись будет идти до 14 ноября.

 

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