В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение

Это демонстрируют события в других субъектах, которым пришлось продлить режим нерабочих дней и вводить дистанционное обучение в школах и университетах. Меликов сообщил, что пока такие решения в Дагестане приниматься не будут. Он добавил, что руководство региона

не планирует создавать препоны в жизни людей. Глава отметил, что следует помнить о нынешней обстановке и о том, что множество людей проходит лечение.