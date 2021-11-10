ЗАМАНА - В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение

В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение

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10 ноября, 2021. Среда 11:40
В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение

Лидер Дагестана Сергей Меликов отметил, что эпидемия не остановлена, возникают новые штаммы.

В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение
Общество

Это демонстрируют события в других субъектах, которым пришлось продлить режим нерабочих дней и вводить дистанционное обучение в школах и университетах.  Меликов сообщил, что пока такие решения в Дагестане приниматься не будут. Он добавил, что руководство региона
не планирует создавать препоны в жизни людей. Глава отметил, что следует помнить о нынешней обстановке и о том, что множество людей проходит лечение.

 

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