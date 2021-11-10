Это демонстрируют события в других субъектах, которым пришлось продлить режим нерабочих дней и вводить дистанционное обучение в школах и университетах.
Меликов сообщил, что пока такие решения в Дагестане приниматься не будут. Он добавил, что руководство региона
не планирует создавать препоны в жизни людей. Глава отметил, что следует помнить о нынешней обстановке и о том, что множество людей проходит лечение.
В Дагестане не собираются вводить дистанционное обучение
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 11:40
Лидер Дагестана Сергей Меликов отметил, что эпидемия не остановлена, возникают новые штаммы.
Это демонстрируют события в других субъектах, которым пришлось продлить режим нерабочих дней и вводить дистанционное обучение в школах и университетах.
Меликов сообщил, что пока такие решения в Дагестане приниматься не будут. Он добавил, что руководство региона