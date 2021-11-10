Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах

Автор Мадина

Правительство России размышляет о возможности введения QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом вчера, 9 ноября, информирует РБК, ссылаясь на двух федеральных чиновников.