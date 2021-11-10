Как сообщают источники агентства, в данный момент власти изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Такое решение может быть принято в том случае, если коронавирусная обстановка в России ухудшится.
Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 09:30
Правительство России размышляет о возможности введения QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом вчера, 9 ноября, информирует РБК, ссылаясь на двух федеральных чиновников.
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