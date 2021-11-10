ЗАМАНА - Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах

Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах

Автор
10 ноября, 2021. Среда 09:30
Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах

Правительство России размышляет о возможности введения QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Об этом вчера, 9 ноября, информирует РБК, ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Власти России задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах
Общество

Как сообщают источники агентства, в данный момент власти изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Такое решение может быть принято в том случае, если коронавирусная обстановка в России ухудшится.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top