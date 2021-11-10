Глава министерства по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов, представитель МЧС региона Джамбулат Маллаев, руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов в прямом эфире с главой фонда «Зита и Гита» Зумрият Резахановой, рассказали о поездке и о том, как будут в будущем развиваться отношения с нашими земляками из Кыргызстана.

Представители СМИ спросили, планируется ли ответная поездка уже в Республику Дагестан, на что глава Миннаца ответил: «У нас в 2021 году принят закон о соотечественниках Дагестана, после того как будет принят соответствующий проект, не появится проблем с приглашением ни с одной делегацией. Дело в том, что данное направление необходимо развивать, это и федеральная повестка нашей страны». Подробнее можно прочитать тут.