ЗАМАНА - Представители Миннаца Дагестана вернулись из Киргизии

Представители Миннаца Дагестана вернулись из Киргизии

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10 ноября, 2021. Среда 08:22
Представители Миннаца Дагестана вернулись из Киргизии

На базе РИА "Дагестан" прошла пресс-конференция, на которой были обсуждены результаты поездки дагестанской делегации в Кыргызстан, сообщает издание.

Представители Миннаца Дагестана вернулись из Киргизии
Общество

Глава министерства по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов, представитель МЧС региона Джамбулат Маллаев, руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов в прямом эфире с главой фонда «Зита и Гита» Зумрият Резахановой, рассказали о поездке и о том, как будут в будущем развиваться отношения с нашими земляками из Кыргызстана.

Представители СМИ спросили, планируется ли ответная поездка уже в Республику Дагестан, на что глава Миннаца ответил: «У нас в 2021 году принят закон о соотечественниках Дагестана, после того как будет принят соответствующий проект, не появится проблем с приглашением ни с одной делегацией. Дело в том, что данное направление необходимо развивать, это и федеральная повестка нашей страны». Подробнее можно прочитать тут.

 

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