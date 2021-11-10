В Дербенте прошло выездное собрание Совета при руководителе Дагестана

Выездное собрание Совета при лидере Дагестана по стратегическому развитию и проектной работы в республике прошло вчера, 9 ноября, в Дербенте.

На собрании была обсуждена тема исполнения государственного проекта региона «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Лидер Дагестана отметил всю ранее сделанную работу и затронул тему очистных сооружений Дербента, отсутствие которых серьезно вредит природе республики, а также мешает инвестиционному росту в городе. Капитальный ремонт необходим также системам водоснабжения и водоотведения города. Важным является и комплексное развитие микрорайона «Южный», в котором планируется строительство как объектов общественного пространства, так и социальных.