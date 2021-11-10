ЗАМАНА - В Дербенте прошло выездное собрание Совета при руководителе Дагестана

В Дербенте прошло выездное собрание Совета при руководителе Дагестана

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10 ноября, 2021. Среда 08:14
В Дербенте прошло выездное собрание Совета при руководителе Дагестана

Выездное собрание Совета при лидере Дагестана по стратегическому развитию и проектной работы в республике прошло вчера, 9 ноября, в Дербенте. 

В Дербенте прошло выездное собрание Совета при руководителе Дагестана
Общество

На собрании была обсуждена тема исполнения государственного проекта региона «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Лидер Дагестана отметил всю ранее сделанную работу и затронул тему очистных сооружений Дербента, отсутствие которых серьезно вредит природе республики, а также мешает инвестиционному росту в городе. Капитальный ремонт необходим также системам водоснабжения и водоотведения города. Важным является и комплексное развитие микрорайона «Южный», в котором планируется строительство как объектов общественного пространства, так и социальных. 

 

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