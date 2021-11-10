ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил реализацию нацпроектов в Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил реализацию нацпроектов в Дербенте

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10 ноября, 2021. Среда 08:06
Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил реализацию нацпроектов в Дербенте

В процессе выездного собрания Совета по стратегическому развитию и проектной работы в Дагестане под руководством лидера региона Сергея Меликова в Дербенте обсудили реализацию национальных проектов.

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил реализацию нацпроектов в Дербенте
Общество

Отметив в качестве одной из главных задач Совета мониторинг достижения показателей по направлениям стратегического развития, руководитель Дагестана заметил, что в целом данные показатели на сегодняшний день в Дагестане, как и в других субъектах России, заданы в рамках нацпроектов.

Основываясь на этом, была определена база для обсуждения процесса исполнения этих государственных предложений именно в Дербенте, проект по развитию которого рассматривается для Северного кавказа как приоритетная по программе стратегического развития округа и является точкой роста для экономики не только субъекта, но и по определенным показателям всего округа.

 

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