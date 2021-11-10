В беседе с агентством Ассошиэйтед Пресс режиссер Хван Дон Хёк, являющийся постановщиком и автором сценария сериала, рассказал об огромном давлении, которое оказывают фанаты шоу, требующие нового сезона. Он отметил, что пока слишком рано говорить о точных сроках и условиях выхода второго сезона сериала.