ЗАМАНА - Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал продолжить его на второй сезон

Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал продолжить его на второй сезон

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10 ноября, 2021. Среда 00:13
Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал продолжить его на второй сезон
Южнокорейские авторы шоу "Игра в кальмара" подтвердили, что думают о втором сезоне популярного сериала.
Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал продолжить его на второй сезон
Общество

В беседе с агентством Ассошиэйтед Пресс режиссер Хван Дон Хёк, являющийся постановщиком и автором сценария сериала, рассказал об огромном давлении, которое оказывают фанаты шоу, требующие нового сезона. Он отметил, что пока слишком рано говорить о точных сроках и условиях выхода второго сезона сериала.

 

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