Мощность строящихся очистных сооружений в Дербенте увеличат с учетом развития города

Мощность Северных очистных сооружений Дербента, которые строят с 2008 года, будет увеличена с 25 тысяч до 40 тысяч кубометров в сутки с учетом обеспечения увеличивающейся потребности города в очистке стоков, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя города Рустамбека Пирмагомедова.

"С 2008 года в Дербенте строятся Северные очистные сооружения на 25 тысяч кубометров. При этом проект 2008 года на сегодняшний день морально устарел, за это время возникли новые технологии, новые экологические правила, появился комплексный план развития Дербента, увеличилось количество застройки. Поэтому теперь мы меняем существующий проект на 25 тысяч кубометров с учетом современных требований и правил. Параллельно идет деятельность по обоснованию объемов финансирования с целью увеличения мощности очистных сооружений до 40 тысяч кубометров", — заявил мэр Дербента.

По сведениям пресс-службы руководителя Дагестана, строительство Северных очистных сооружений планируют завершить в 2023 году.