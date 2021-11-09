ЗАМАНА - Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить к 2023 году

Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить к 2023 году

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09 ноября, 2021. Вторник 13:25
Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить к 2023 году

Крупный проект строительства Дворца спорта в Дербенте стоимостью примерно 1,5 миллиарда рублей выполняется за счет местного бюджета. Объект посетил лидер Дагестана Сергей Меликов в процессе своего рабочего визита.

Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить к 2023 году
Общество

Здание будет состоять из трех этажей: на первом будет находиться спортивная арена на 2 270 мест, зоны бассейна, залы для конференций и собраний, а также ресторан. На втором этаже планируется гостиница, тренажерный и тренировочный залы. На третьем появится зал хореографии для обучения детей и взрослых танцам.

 

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