Строительство Дворца спорта в Дербенте планируют завершить к 2023 году

Здание будет состоять из трех этажей: на первом будет находиться спортивная арена на 2 270 мест, зоны бассейна, залы для конференций и собраний, а также ресторан. На втором этаже планируется гостиница, тренажерный и тренировочный залы. На третьем появится зал хореографии для обучения детей и взрослых танцам.