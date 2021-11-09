Делегация осмотрела водовод Джепель – Гильяр – Куйсун – Магарамкент –Гапцах. Он изношен, из-за этого на нем часто случаются прорывы, а в зоне подтопления пребывают частные дома, сообщил гостям руководитель села Гильяр.
Для решения данной проблемы было рекомендовано собрать первичную исходно-разрешительную документацию, после чего подготовить проект для создания нового водовода.
Кроме того, самый проблемный участок трубы протяжностью 300 метров собираются заменить на полиэтиленовую и перенести до конца 2021 года в обход земельных участков, которые предназначаются для индивидуального жилищного строительства.