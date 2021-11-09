Руководитель минэнерго Дагестана Ризван Мурадов посетил Магарамкентский район

В рамках выполнения поручений лидера Дагестана Сергея Меликова, данных по результатам личной встречи с гражданами, врио главы министерства энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов, его первый заместитель Эфенди Хайдаков и первый заместитель директора «Дагсельхозстроя» Гитиномагомед Абдулаев осмотрели территории инженерной инфраструктуры Магарамкентского района.

Делегация осмотрела водовод Джепель – Гильяр – Куйсун – Магарамкент –Гапцах. Он изношен, из-за этого на нем часто случаются прорывы, а в зоне подтопления пребывают частные дома, сообщил гостям руководитель села Гильяр.

Для решения данной проблемы было рекомендовано собрать первичную исходно-разрешительную документацию, после чего подготовить проект для создания нового водовода.

Кроме того, самый проблемный участок трубы протяжностью 300 метров собираются заменить на полиэтиленовую и перенести до конца 2021 года в обход земельных участков, которые предназначаются для индивидуального жилищного строительства.