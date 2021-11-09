В этот день семьи и друзья погибших сотрудников органов внутренних дел региона прошли с их портретами от главной площади Махачкалы до мемориала павшим во Второй мировой войне.
Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2021. Вторник 09:23
Акция "Память сердца", которую посвятили памяти погибших при исполнении обязанностей работников органов внутренних дел, впервые прошла в Республике Дагестан.
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