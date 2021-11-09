ЗАМАНА - Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

Автор
09 ноября, 2021. Вторник 09:23
Акция &quot;Память сердца&quot; в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

Акция "Память сердца", которую посвятили памяти погибших при исполнении обязанностей работников органов внутренних дел, впервые прошла в Республике Дагестан.

Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане
Общество

В этот день семьи и друзья погибших сотрудников органов внутренних дел региона прошли с их портретами от главной площади Махачкалы до мемориала павшим во Второй мировой войне.

 

Прочитано 75 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top