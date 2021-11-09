Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

В этот день семьи и друзья погибших сотрудников органов внутренних дел региона прошли с их портретами от главной площади Махачкалы до мемориала павшим во Второй мировой войне.