В грустном мероприятии поучаствовали следующие: руководитель Каспийска Борис Гонцов, почетный гражданин Каспийска, генерал-майор Герман Кириленко, сотрудники Росгвардии и военного комиссариата, весь личный состав и руководство отдела полиции города, а также семьи погибших работников МВД.
Об истории появления Каспийского МВД в 1930-х годах поведал генерал-майор Герман Кириленко. Обратились к собравшимся с речью и глава МВД Каспийска Багавудин Багавудинов и мэр города Каспийска Борис Гонцов. В конце церемонии все пришедшие возложили цветы к мемориалу.