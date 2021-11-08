В Каспийске почтили память погибших при исполнении сотрудников МВД

Сегодня, 8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей работников органов внутренних дел, прошла церемония возложения цветов к мемориалу в память о Каспийских сотрудниках МВД, которые отдали свои жизни на службе стране.

В грустном мероприятии поучаствовали следующие: руководитель Каспийска Борис Гонцов, почетный гражданин Каспийска, генерал-майор Герман Кириленко, сотрудники Росгвардии и военного комиссариата, весь личный состав и руководство отдела полиции города, а также семьи погибших работников МВД.

Об истории появления Каспийского МВД в 1930-х годах поведал генерал-майор Герман Кириленко. Обратились к собравшимся с речью и глава МВД Каспийска Багавудин Багавудинов и мэр города Каспийска Борис Гонцов. В конце церемонии все пришедшие возложили цветы к мемориалу.