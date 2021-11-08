ЗАМАНА - В ДГУ обсудили взаимодействие с Московским физико-техническим институтом

В ДГУ обсудили взаимодействие с Московским физико-техническим институтом

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08 ноября, 2021. Понедельник 15:33
В ДГУ обсудили взаимодействие с Московским физико-техническим институтом

В ДГУ прошло обсуждение совместной работы с Московским физико-техническим институтом (национальный исследовательский университет), информирует РИА "Дагестан".

В ДГУ обсудили взаимодействие с Московским физико-техническим институтом
Общество

В конференции участвовали следующие: глава ДГУ Муртазали Рабаданов, проректор по учебной части Магомед Гасанов, научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Азим Нухов, а также деканы факультетов и представители общеобразовательных учреждений.

Ректор университета поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул, что ДГУ полностью готов поддержать такое сотрудничество, так как оно призвано остановить отток талантливых молодых людей из республики. Он также отметил возможность организации Консорциума с участием республики, ДГУ и МФТИ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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