Команда премьера начала свой путь от сквера имени Фазу Алиевой в сторону парка имени Ленинского Комсомола до улицы Радищева. О процессе работ рассказали сотрудники подрядной компании и администрации Махачкалы.
Премьер-министр Дагестана проверил ход реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 14:32
В субботу, 6 ноября, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов проверил процесс работ по капитальному ремонту и комплексному благоустройству улицы Коркмасова в Махачкале, информирует РИА "Дагестан".
На данный момент на улице проводится замена коммуникационных сетей, идут дорожные работы, снят верхний слой старого дорожного покрытия, ремонтируется пешеходная зона. По результатам проверки премьер отметил необходимость быстрее делать работу и увеличить число рабочих. Подробнее можно прочитать тут.
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