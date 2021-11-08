Таким образом, информируют, что почти 85% россиян — более 120 млн человек — уже прошли перепись. Предполагается, что полученные сведения используют для улучшения жизни граждан. На их основании также будут приниматься решения о развитии инфраструктуры субъектов России.
Власти назвали число принявших участие в переписи россиян
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 13:17
Руководство страны назвало число россиян, поучаствовавших во Всероссийской переписи населения. Сведения опубликованы сегодня, 8 ноября, на официальной странице правительства РФ в Instagram.
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